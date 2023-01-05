Криминал 05 января 2023, 04:13 Ведущую «Русского радио» убили в Москве — СМИ РБК: ведущую «Русское Радио Вологда» Анну Азовскую убили в Москве Pxhere

Читать 360tv в

В Москве убили учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

Как указано в материале, журналистка и ее сожитель на новогодние праздники приехали в Москву. Они проживали на съемной квартире на севере столицы. Именно там между ними произошел конфликт. Соседи пары услышали крики и вызвали полицию. Правоохранителям пришлось ломать дверь в квартиру, чтобы задержать злоумышленника. На месте сотрудники правопорядка обнаружили убитую и ее сожителя.

Реклама

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что преступление произошло в доме на улице Полины Осипенко. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес своей сожительнице минимум 30 ударов ножом. Женщина пыталась спрятаться от него в ванной, но он сломал дверь. Мужчина признал свою вину и подчеркнул, что перед расправой злоупотребил алкоголем.

Реклама

Как уточнил сайт News.ru, ссора между парой началась после того, как они вернулись домой после новогодней фотосессии. Как сообщило столичное управление СК, в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».