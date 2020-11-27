Ведущей передачи «Час суда» дали условку за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил ведущую передачи «Час суда» Елену Дмитриеву к двум годам условно. Ее признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд признал виновной Дмитриеву по части четвертой статьи 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“ и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников, приговоренный к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Валентина Норбах.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что дело на Дмитриеву завели после того, как она кинула предпринимателя, у которого был конфликт с партнером. Она обещала ему юридическую помощь, которой мужчина так и не дождался.

Дмитриева возглавляла юридическую дирекции ВГТРК, работала советником руководителя телеканала ТВЦ и вела программы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные».