Ведро с телом новорожденного нашли в Подмосковье

Сотрудники полиции нашли в Подольске ведро с телом новорожденного малыша. Сейчас правоохранители занимаются расследованием и ищут мать ребенка.

«Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Новорожденного обнаружили 1 мая за одним из гаражей. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают личность матери ребенка. Уже назначена необходимая судебно-медицинская экспертиза, все обстоятельства пока выясняются.

Это уже не первый случай, когда новорожденного находятся мертвым. Житель Химок 30 апреля увидел сверток с телом младенца. У ребенка были сильные гнилостные изменения, пуповина и остатки плаценты. Рядом с этим местом полицейские нашли окровавленные простыни и другие улики. Теперь мать тоже разыскивают правоохранители.