«Ведет себя вызывающе». Дядя убитой студентки Веры Пехтелевой рассказал о провокациях обвиняемого в суде

Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой в Кемерове, на последних заседаниях суда вел себя вызывающе и неуважительно. Дядя погибшей Владимир рассказал «360», что Канюс и его адвокат провоцируют их на конфликты.

Владимир заявил, что сторона обвиняемого не соблюдает никакой этики в отношении потерпевших.

«На заседаниях Канюс ведет себя вызывающе. Видно по лицу, по поведению, что он абсолютно не раскаивается в содеянном», — сказал он.

Канюс и его адвокат пытаются провоцировать потерпевших, по его словам.

«Сегодня после заседания суда я его сфотографировал, и уже когда выходил из зала, он мне вдогонку говорит: „Ты мне фотографии вышли“. Ну, благо сдержался», — рассказал он.

Владимир признался, что тяжело даются все судебные заседания, на которых приходится выслушивать показания свидетелей об обстоятельствах убийства.

«Но со стороны адвоката должна быть какая-то этика, какие-то вопросы потерпевшей стороне нельзя задавать даже с этической точки зрения. Они никак не повлияют на обвинение. Не знаю, чего они добиваются», — признался он.

Дядя студентки сказал, что надеется на максимальное наказание для Канюса.

«Ожидаю пожизненного заключения. Ничего другого я не вижу. Я забирал ее тело, рыдая, из морга, и видел, что с ребенком стало. Для меня это ребенок», — сказал он.

Владимира ошеломила жестокость, с которой была убита его племянница.

«Там, помимо различных порезов, синяков, сломанных пальцев и так далее, сломан нос. Это у девочки. У молодой красивой девушки. Судебные эксперты не могли определить, от чего она умерла — либо от удушения, либо от черепно-мозговой травмы. Я просто не знаю, это изверг какой-то», — высказался родственник погибшей.

Ранее «360» показал видео следственных действий в квартире, где в январе 2020 года убили студентку. Канюс на манекене показал, как совершал преступление.