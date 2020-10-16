Вдову и дочь Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве

Вдову и дочь актера Алексея Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве с принадлежавшей ему недвижимостью. Спорное имущество арестовали в рамках уголовного дела.

Столичные следователи допросили близких Баталова и свидетелей, которые обладают представляющей интерес для правоохранителей информацией. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве.

«Признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты запросили регистрационные дела по объектам недвижимости и направили запросы в финансово-кредитные организации на выписки по всем расчетным счетам.

«Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса», — заметили в СК.

Следователи направили в уполномоченные органы письмо, чтобы оспорить заключение договоров пожизненного содержания с иждивением.

Предварительно установлено, что вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире. У них также забрали мастерскую актера, две квартиры — одну в центре — и крупную сумму денег.

В сентябре глава СК РФ Александр Бастрыкин, напомнила «Газета.ru», поручил провести проверку истории семьи артиста. По ее итогам возбудили дело. Алексей Баталов скончался в июне 2017 года на 89-м году жизни.