Вдове Захарова стало плохо после заявлений о возможной вине ее мужа в ДТП с Ефремовым

Вдове Сергея Захарова стало плохо после судебного заседания по делу о ДТП, в котором погиб ее супруг. Женщина ушла на больничный, сообщил «360» знакомый с ситуацией источник.

Маргарите Захаровой вызвали скорую после допроса. После слушания, которое состоялось 20 августа, состояние женщины ухудшилось еще больше.

Источник фото: телеканал «360»

В справке, выданной накануне, указано, что у вдовы Захарова обострилась гипертоническая болезнь. Возможно, так ее организм отреагировал на высказывание адвоката Эльмана Пашаева. Представляющий интересы Михаила Ефремова юрист предположил, что трагедия могла произойти по вине погибшего мужчины.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон. Управлявший им Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. Против артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

На предыдущее заседание суда Пашаев привел тайного свидетеля. Слепой на один глаз Алексей Кобец заявил, что после ДТП Ефремов сидел в пассажирском месте «с волосами как у Аллы Пугачевой». Рядом с машиной якобы находился некий молодой человек, которого свидетель видел в интернете и на телевидении. Суд не стал приобщать показания свидетеля к делу и вызвал его на допрос.