Вдова убитого в массовой драке барнаульца обжалует приговор

Барнаульский суд вынес приговор боксеру Михаилу Старцеву, который участвовал в массовой драке, закончившейся смертью Павла Рохлова. «360» связался с его вдовой, Светланой. Она заявила, что подаст апелляцию на приговор, так как считает шесть лет колонии строго режима недостаточным наказанием.

«Приговором в части того, что человек будет находиться в местах лишения свободы, я этим очень довольна. Но мы дальше пойдем подавать апелляцию. Я считаю, что шесть лет — это маленький срок для обдумывания своих действий», — сказала она.

Рохлова добавила, что Старцев должен выплатить по одному миллиону рублей потерпевшим.

«Еще четыре потерпевших — это трое детей и Пашина мать», — объяснила она.

По ее словам, в драке также участвовала чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Одна она не была привлечена к уголовной ответственности.

Драка произошла в Барнауле в июле 2020 года. Супруги Рохловы вмешались в конфликт между Михаилом Старцевым, двумя девушками и мужчиной. В какой-то момент Старцев ударил Рохлова кулаком в нижнюю челюсть, тот упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте.