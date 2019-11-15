Ваzа: следов алкоголя не нашли в крови стрелка из Благовещенска
Как пишет Telegram-канал Baza, экспертиза не нашла в крови стрелка следов алкоголя или наркотических веществ.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентовПодробнее
Также стало известно, что студента во время перестрелки три раза ранили сотрудники полиции. Все пули прошли на вылет. Ранения молодой человек получил в оба плеча и область бедра. Одна из пуль угодила в плечо со спины, когда юноша пытался убежать от правоохранителей. После этого он покончил с собой.
Выстрелы прогремели в колледже строительства и ЖКХ утром 14 ноября. Один из студентов пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по людям. В результате погиб один человек, а нападавший совершил самоубийство.
Троих пострадавших доставили в больницу. Сейчас двое из них находятся в реанимации под наблюдением врачей.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений и халатности. Был задержан гендиректор частной охранной организации «Сириус-А», которому предъявили обвинения в «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».