Криминал 09 апреля 2024, 14:21 Варварские преступления. Директор ФСБ — о действиях украинских неонацистов Директор ФСБ Бортников: Украина совершает варварские преступления РИА «Новости»

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Украинские боевики под руководством стран Запада совершили варварские преступления на территории России. Директор ФСБ Александр Бортников осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«Украинские неонацисты и их западные покровители организуют либо готовы активно поддерживать совершение самых варварских преступлений на нашей территории участниками международного террористического бандподполья», — сказал он на заседании НАК.

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Бортников привел в качестве примера теракт в Красногорске 22 марта. Он назвал стрельбу и поджог «Крокус Сити Холла» трагическим событием с большим количеством жертв среди гражданских.

Противник, по словам директора ФСБ, активизировал атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и оборонной промышленности. Бортников заявил, что с начала года предотвратили 27 терактов и усилили безопасность.