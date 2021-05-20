Вандалы украли часть ограды с могилы матери художника Александра Шилова

Вандалы разорили могилу мамы художника Александра Шилова на Ваганьковском кладбище. Хулиганы срезали часть ограды, специально изготовленную для живописца мастерами завода церковной утвари в Софрине.

Шилов сообщил «МК», что бывает на могиле матери — Людмилы Сергеевны — не реже раза в месяц. Он высаживает цветы и в целом ухаживает за памятником. Однако сейчас он на даче, где готовится к новой выставке. Поэтому съездить на могилу мамы художник попросил знакомого. Именно он принес плохие новости о вандалах.

«Пропала часть ограды — 75 сантиметров в длину и порядка 60 в высоту. Это кусок литой латуни весом около 150 килограммов! Как такое можно было спилить и незаметно вынести с одного из самых старинных кладбищ города?!» — возмутился Шилов.

По его словам, захоронение матери находится на так называемой Есенинской аллее, где похоронен сам Есенин. Он добавил, что шокирован произошедшим.

«Особенно возмущает меня то, что это происходит со мной второй раз! Рядом с мамой похоронена моя дочь. Так вот несколько лет назад ее захоронение тоже пострадало от вандалов», — подчеркнул он.

Работники кладбища не смогли сказать, как большую вещь могли вынести с территории. Они предположили, что вандалы действовали ночью. По их словам, камеры наблюдения установлены только при входе.

На место ЧП должна приехать полиция. Александр Шилов намерен написать заявление о пропаже по возвращении в Москву.