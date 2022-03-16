Вандалы сломали плиты на бульваре Победы в Омске

Вандалы испортили облицовку подпорной стенки конструкции, которая располагалась на бульваре Победы в Омске. Злоумышленники оторвали 12 плит. Четыре из них они разбили. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в ночь на 15 марта. Последствия хулиганства обнаружили уже утром. Сотрудники городского управления дорожного хозяйства направили заявление в полицию.

Реконструкция бульвара Победы подошла к концу в 2020 году. Всего на работы выделили более 230 миллионов рублей.