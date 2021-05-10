Вандалы развели костры на могилах в Красном Селе

Неизвестные сожгли могилы на кладбище в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Полиция завела уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами захоронения». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на кладбище поступило в минувшую субботу, 8 мая. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на могилах 2020 и 2021 годов следы копоти, гари и повреждений.

По данным «Фонтанки», пламя закоптило венки и крест. Пострадавшие захоронения находятся в разных концах кладбища. Умерших между собой ничего не связывает.

Оперативники изъяли с места фрагменты ткани, смоченные в горючей жидкости, обгорелые газеты и пластик.

Сейчас полицейские разыскивают вандалов, устроивших костры на могилах. Материальный ущерб устанавливается.