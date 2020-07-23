Вандалы повредили памятник легендарной полуторке в Ленобласти

Вандалы разбили памятник полуторке, который установили в Ленинградской области в честь подвига водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Следователи возбудили уголовное дело.

«В деревне Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области неизвестные вандалы повредили памятник знаменитой полуторке: разбили стекла, помяли двери и крышу. Совсем недавно автомобиль был покрашен, а территория вокруг него благоустроена», — сообщила администрация Ленинградской области в Telegram-канале.

Этот памятник закреплен за музеем «Дорога жизни». Его специалисты зафиксировали повреждения и в ближайшее время приступят к ремонту знаменитого грузовика.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 243 УК РФ «Уничтожение и повреждение объектов культурного наследия». Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. К памятнику выезжала оперативно следственная группа. Сотрудники регионального СК осмотрели его, зафиксировали повреждения и забрали предметы, которые оставили преступники.