Вандалы повредили новое сооружение в Кузбассе

Вандалы разгромили новый мультипарк в Мариинске Кемеровской области. С момента открытия парка прошел всего месяц. Об этом сообщил «Царьград».

Глава города Александр Кривцов в своем Instagram-аккаунте поделился новостью о том, что часть элементов сломана. Политик обратил внимание, что постройка была новой.

«Объект не продержался даже такое короткое время. Вандалы вырвали сетку на мини-футболе, а плоскогубцами пытались перекусить металлические тросы на качелях. Поэтому мы вынуждены их демонтировать, чтобы никто не получил травмы», — отметил Кривцов.