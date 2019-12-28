Вандалы повесили гирлянду из сарделек на памятник маршалу Коневу в Праге

На руку бронзового полководца, который стоит во весь рост, вандалы повесили гирлянду из сарделек. На ней они завязали памятные ленты, снятые с венков.

Теперь у памятника дежурят полицейские. Правоохранители расследуют происшествие и ищут хулиганов.

Венки возложили к монументу 16 декабря в честь 122-й годовщины со дня рождения Конева. В церемонии участвовала внучка маршала Елена Конева, представители посольства России в Чехии, Коммунистическая партия Чехии и Моравии, местные общественные организации и гражданские активисты.

Власти района Прага-6 разрешили провести у памятника Коневу митинг в поддержку их решения о его переносе. На этом месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения столицы Чехии. До этого у монумента хотят собраться представители чешской общественности, которые борются за сохранение памятника полководцу.

Местные жители неоднократно показывали свое недовольство решением властей перенести монумент. В конце августа вандалы облили постамент и нижнюю часть скульптуры красной краской. Они же нанесли оскорбительные надписи. А в середине сентября гражданин Чехии приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника в знак протеста.

Войска под командованием Конева освободили город от нацистов.