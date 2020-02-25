Вандалы осквернили надгробия могил финнов в Ленобласти. Фото

Правоохранители Ленинградской области проводят доследственную проверку по поводу осквернения могил финнов в городе Приморске. Злоумышленники закрасили имена похороненных и нарисовали на надгробьях звезды.

«Полицейские Выборгского района Ленинградской области разыскивают злоумышленников, совершивших вандализм», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение правоохранителей процитировало РИА «Новости».

Об акте вандализма полиции сообщила местная жительница. По ее словам, неизвестные осквернили несколько могил, в которых нашли последний приют финны. Злоумышленники вооружились краской и замазали коричневым имена похороненных здесь иностранцев, а на надгробьях нарисовали красные пятиконечные звезды.

Полиция Ленобласти начала проверку сообщения о преступлении. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также установить круг возможных подозреваемых в вандализме. Полиция отрабатывает все рабочие версии случившегося.