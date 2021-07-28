Вандалы нацарапали свастику в здании Госдепартамента США

Неизвестные нацарапали свастику рядом с офисом спецпредставителя по борьбе с антисемитизмом в Государственном департаменте США. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Axios.

Информация о нарушении поступила в понедельник, 26 июля. Сотрудники Министерства иностранных дел США приняли меры на следующий день. Они отправили сотрудникам сообщения, в которых осуждали подобный поступок.

На данный момент проводится расследование. На территории Госдепа работают камеры видеонаблюдения, лифты находятся внутри охраняемой территории. Предположительно, акт вандализма совершил кто-то из сотрудников департамента.