Вандалов задержали в Курганской области

Сцену для проведения концертов к Дню Победы сломали в городе Шумиха Курганской области. Полицейским удалось задержать злоумышленников. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Центр управления регионом.

Ситуация произошла утром 26 апреля. Вандалы в состоянии алкогольного опьянения разрушили сцену, которую построили перед 9 Мая. Фотография места происшествия появилась в Сети.

«Вандализм процветает!» — написали жители города в комментариях.

Власти города смогли привести сцену в изначальный вид за несколько часов. Виновников удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения.