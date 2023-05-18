Криминал 18 мая 2023, 11:39 Вандал вынес ногой дверцу турникета на станции метро «Динамо» в Москве Прокуратура Москвы: в метро за акт вандализма задержали 31-летнего мужчину Сайт мэра и правительства Москвы

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В южном вестибюле станции «Динамо» метрополитена Москвы задержали 31-летнего рецидивиста. Вандал вынес ногой стеклянную створку турникета. Видео с места преступления опубликовали в Telegram-канале прокуратуры.

На кадрах видно, как мужчина подошел к турникету и умышленно, с целью порчи имущества на общественном транспорте, сильным ударом правой ноги разбил стекло дверцы. Затем он прошел на платформу, но вернулся. Сотрудники московского метро задержали его на месте преступления. Мужчина не сопротивлялся.

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Правоохранительные органы сообщили, что это уже не первый раз, когда фигуранта задерживают за совершение вандализма и хулиганства.

Злоумышленника привлекли к ответственности по статье 214 УК РФ ("Вандализм").

Две недели назад полицейские задержали в метро 47-летнего безбилетника. Он подошел к турникету, который работает на вход, и сильно надавил на створку. В результате чего она разбилась.

Происшествие случилось на станции «Саларьево». Мужчина признал вину и согласился возместить материальный ущерб.