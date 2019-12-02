Вандал разбил ногами окно вагона в московском метро. Видео

Жителя Подмосковья задержала полиция за вандализм в метро Москвы. Он разбил окно в вагоне поезда, но, по его словам, не хотел никому причинить вреда. Парень заявил, что ему стало плохо и с ним «что-то случилось».

На станции метро «Баррикадная» сотрудники полиции обнаружили выбитое окно в одном из поездов. Оказалось, что неизвестный мужчина в перегоне между «Улицей 1905 года» и «Баррикадной» повис на поручне, а потом выбил ногами стекло. При этом никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене. В итоге удалось выяснить, что вандал — это 24-летний житель Московской области. Его задержали. Он признал свою вину.

«Я разбил стекло в поезде, находясь в нетрезвом виде. Я не хотел никому причинять вред, признаю свою вину, но взять ответственность за это полностью не могу, потому что находился в нетрезвом виде», — заявил парень.

По его словам, он просто хотел подняться на турнике, но что-то пошло не так.

«Мне стало плохо, я хотел подняться на турникете, но со мной что-то, возможно, случилось как-то. Возможно, я и виноват, но я хотел бы думать, что я не виноват. Прошу прощения», — сказал он.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм». Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.