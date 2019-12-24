Валюту почти на 50 млн рублей нашли у генерала ФТС Кизлыка при обыске

Правоохранительные органы при обыске изъяли у подозреваемого в коррупции начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро (около 49 миллионов рублей). Кроме того, у него обнаружили дорогие часы, драгоценности и золото в слитках.

«Считаю, что он может скрыться от следствия, и не вижу возможности избрать другую меру пресечения, кроме заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» слова следователя в суде.

Ранее Кизлыка задержали вместе с его заместителем Алексеем Серебро. Руководители таможенного ведомства, по версии следствия, помогли уйти от ответственности лицам, которые занимались контрабандой денежных средств.

Информации о том, ввозились деньги в Россию или вывозились, пока нет. Высокопоставленным таможенникам за злоупотребление должностными полномочиями грозит до 10 лет колонии. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова рассказала, что следствие ходатайствует об аресте Кизлыка и Серебро до 22 февраля 2020 года.