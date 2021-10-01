Вахтовика обвинили в убийстве коллеги в ЯНАО

Вахтовика в ЯНАО обвинили в убийстве коллеги. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СКР по региону.

Между мужчина произошел конфликт. В результате один из них ударил другого доской по голове. Пострадавший скончался. Позже его тело нашли в кювете строящейся дороги.

«В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. В связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — рассказали в ведомстве.