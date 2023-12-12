Криминал 12 декабря 2023, 18:40 Вахтовика будут судить за кражу денег у соседа и избиение полицейского в ЯНАО

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Вахтовика из Свердловской области будут судить в Новом Уренгое. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

Осенью мужчина приехал работать вахтами в Новый Уренгой. Его поселили в общежитии, где он украл с карты соседа 80 тысяч рублей. Вахтовика быстро задержали и поместили в ИВС. Но там он набросился на полицейского и несколько раз его ударил.

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Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.

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