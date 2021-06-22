Вахтовик в ЯНАО до смерти избил соседа по общежитию

Вахтовик в ЯНАО избил своего соседа по общежитию. В результате тот скончался. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, у мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. В результате один из них скончался от черепно-мозговой травмы. Выяснилось, что обвиняемый ранее уже был судим.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали на сайте ведомства.