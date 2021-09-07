Вахтовика заподозрили в убийстве коллеги в ЯНАО

Вахтовика из Башкирии подозревают в убийстве его коллеги в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт окружного управления СКР.

«По данным следствия в ночное время 5 сентября 2021 года на территории промышленной зоны в Пуровском районе два рабочих-вахтовика распивали спиртные напитки», — говорится в сообщении.

Между мужчинами произошел конфликт. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого. Пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан. В данный момент идет расследование.