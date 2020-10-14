Жителя Владимирской области заподозрили в угоне авто

По данным издания, за помощью к правоохранителям обратился 43-летний житель Кольчугинского района. По словам мужчины, у него угнали отечественную легковушку LADA.

Полицейские задержали подозреваемого, который признался, что сжег угнанную машину после того, как покатался на ней. Нанесенный ущерб оценили в 50 тысяч рублей.