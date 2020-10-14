Жителя Владимирской области заподозрили в угоне авто
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого заподозрили в угоне машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, за помощью к правоохранителям обратился 43-летний житель Кольчугинского района. По словам мужчины, у него угнали отечественную легковушку LADA.
Полицейские задержали подозреваемого, который признался, что сжег угнанную машину после того, как покатался на ней. Нанесенный ущерб оценили в 50 тысяч рублей.