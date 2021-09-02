Жителя Ижевска обвинили в убийстве знакомого. Уголовное дело направили в суд. Об этом сообщили Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Преступление произошло в июне этого года в квартире на улице Редукторной. Пострадавший вместе с обвиняемым распивали алкогольные напитки. В результате у мужчин завязался конфликт.

Фигурант дела несколько раз ударил своего собутыльника ножом в шею. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемый покинул место преступления, однако в ближайшее время его удалось задержать. Уголовное дело отправили в Индустриальный суд Ижевска.