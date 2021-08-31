Житель ХМАО расправился с матерью из-за упрека в убийстве отца

Житель Лангепаса Евгений Порошенко убил свою мать после возвращения из тюрьмы. Ранее мужчина уже отбывал срок за убийство отца. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

Мужчина ударил мать ножом в грудь. Причиной этого поступка послужил упрек со стороны матери в убийстве отца.

«Обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что между Порошенко и его 74-летней матерью возник конфликт из-за совершенного им в 2008 году убийства отца, за которое он отбывал длительный срок лишения свободы. В ходе ссоры он нанес матери удар ножом в грудную клетку», — сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчину приговорили к 13 годам заключения. Три года он будет отбывать в тюрьме, а остальные десять в исправительной колонии особого режима.