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    31 августа 2021, 01:37

    Житель ХМАО расправился с матерью из-за упрека в убийстве отца

    Арина Бобкова

    Житель Лангепаса Евгений Порошенко убил свою мать после возвращения из тюрьмы. Ранее мужчина уже отбывал срок за убийство отца. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

    Мужчина ударил мать ножом в грудь. Причиной этого поступка послужил упрек со стороны матери в убийстве отца.

    «Обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что между Порошенко и его 74-летней матерью возник конфликт из-за совершенного им в 2008 году убийства отца, за которое он отбывал длительный срок лишения свободы. В ходе ссоры он нанес матери удар ножом в грудную клетку», — сказано в сообщении прокуратуры.

    Мужчину приговорили к 13 годам заключения. Три года он будет отбывать в тюрьме, а остальные десять в исправительной колонии особого режима.