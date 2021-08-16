Подростков задержали по подозрению в убийстве младенца в Воронежской области

В Воронежской области задержали 17-летнюю девочку и ее 14-летнего сожителя по делу о гибели пятимесячного ребенка в поселке Вишневый Богучарского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По подозрению в совершении <…> преступления задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель. Как пояснили задержанные, 12 августа 2021 года они оставили пятимесячного ребенка без присмотра, <…> а когда через некоторое время вернулись домой — обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, о случившемся девочка сообщила своей бабушке, после чего скрылась с сожителем. Медики констатировали смерть ребенка. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, младенец умер в результате асфиксии. Против подростков завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.