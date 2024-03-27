Криминал 27 марта 2024, 03:34 В Твери нашли квартиру арестованных соучастников террористов из Crocus City Hall Арестованные по делу о теракте в Crocus City Hall снимали квартиру в Твери Freepik

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Арестованные по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи запомнили их тихими и никогда не видели их пьяными, сообщило РИА «Новости».

По делу о теракте арестовали восемь человек. Четверых назвали непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон.

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По данным агентства, Аминчон Исломов со своей семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. С ними проживал его отец Исроил.

По словам соседей, Исломовы были тихими и вежливыми, пьяными их никогда не видели. Также в семье было много детей. Как отметила одна из собеседниц издания, во дворе дома до сих пор стоит машина Аминчона.

В минувший понедельник Басманный суд отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы.