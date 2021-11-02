Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу

В томском селе Молчаново нашли тело 59-летнего мужчины. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, погибший ранее занимал должность федерального судьи.

Местного жителя 1962 года обнаружили в лесном массиве 31 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Томской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначили ряд судебных экспертиз, идет опрос свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается.

Тело, сообщил РЕН ТВ, принадлежало бывшему федеральному судье Юрию Васильеву. Его сгоревшим нашли на кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия.

Источник уточнил, что 30 октября мужчина намеревался отвезти машину на автомойку. За авто он так и не вернулся. Родственники подняли тревогу, полиция начала поиски.