«В тюрьму меня»: Давидыч жестко высказался против домашнего ареста Ефремова

После смертельного ДТП Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Видеоблогер Эрик Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, уверен, что актер должен был сам настоять на заключении.

Блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) признался «360», что его удивляет ситуация с отсутствием жестких возмущений на тему домашнего ареста для Ефремова.

«Это доказывает лишний раз, что люди не хотят думать, не анализируют, им как бы плевать на свои права», — отметил он.

Давидыч добавил, что большинство российских тюрем забито бизнесменами, которых обвинили в мошенничестве. Хотя за финансовые преступления предлагали не сажать, а обязывать выплачивать штрафы.

«У нас люди сидят за пакет сока в тюрьме, а Ефремов за умышленное убийство в центре Москвы гражданина России, кормильца, отца, мужа, просто человека и гражданина, вот за это убийство он сидит дома», — сказал блогер.

Он продолжил, что в эмоциях нет смысла, но все плохие слова, которые есть, можно сказать на эту ситуацию.

«Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: „Какой домашний арест? В тюрьму меня». Вот мужчины поступают так. Вот если эти слова до него дойдут, я хочу, чтобы он знал, что вот это скуление, это: "Я боюсь, мне плохо, ой простите, ой давайте я дома посижу". Ты сам знаешь, что ты убийца», — заявил Давидыч.

По его словам, домашний арест объявили те люди, которые просто любят Ефремова. Блогера удивляет, что суд вообще мог вынести такое решение. Собеседнику «360» сложно представить, что за смертельное ДТП могли просто отправить домой.

«Я вот лично на своей шкуре знаю, я три года сидел в СИЗО ни за что. В итоге выиграл Европейский суд по правам человека и меня отпустили. Я просто отсидел ни за что. Мне инкриминировали, что я якобы должен страховой компании два миллиона рублей. Вот два миллиона рублей и убийство в центре Москвы — просто вдумайтесь», — подчеркнул видеоблогер.

Давидыч уверен, что до реального срока у Ефремова дело не дойдет. Сначала будут долго делать экспертизы, а потом могут сказать, что актер действительно был пьян, но к аварии привела поломка машины.

«Все, кого отпускают под домашний арест, в итоге дают либо условный срок, либо суперминимальный срок, суперминимальный. Они сейчас сделают так, что следствие будет идти два или три года», — пояснил блогер.

Кроме того, Ефремов может отсидеть дома два или три года, которые потом зачтут ему в счет срока и отпустят.

Михаил Ефремов 8 июня влетел на машине в фургон, водитель которого умер в реанимации. Медицинская экспертиза нашла в анализах актера алкоголь и следы наркотиков. На следующий день Ефремова отправили на два месяца под домашний арест.