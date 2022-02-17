Обвиняемого в убийстве транссексуала освободили прямо в суде Петербурга

Мужчину, обвиняемого в убийстве транссексуала из Таджикистана, освободили в зале суда после вынесения приговора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд переквалифицировал действия фигуранта дела в превышение самообороны, а также зачел ему срок нахождения в СИЗО.

«Суд <…> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев в колонии общего режима. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — сказано в сообщении.

Фрагмент тела мужчины с силиконовыми имплантами для груди нашли в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области летом 2020 года. Погибший — молодой уроженец Таджикистана, он был транссексуалом.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он, как и его жертва, был участником закрытого сообщества нетрадиционных связей.

Полиция выяснила, что преступление произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове в Петербурге. Туда транссексуал пришел по приглашению обвиняемого.