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    09 ноября 2020, 20:52

    В суде Калининграда показали видео из ОВД, где задержанный насмерть обварился кипятком

    Анатолий Минкин

    Суд Московского района Калининграда продолжает рассматривать дело о гибели Ивана Вшивкова, который получил смертельные ожоги в камере отдела полиции. Накануне суд просмотрел видеозаписи той ночи, когда задержанный сломал трубу отопления. Расшифровку с камер привел сайт kp.ru.
    В суде Калининграда показали видео из ОВД, где задержанный насмерть обварился кипятком

    Судя по опубликованным данным, полицейские отдавали себе отчет в происходящем, но не предпринимали никаких действий, чтобы помочь задержанному. Вместо этого они наблюдали, как Ивана Вшивкова заливает кипятком из сломанной трубы, и шутили.

    В самом начале ролика командир взвода Максим Маркичев говорит о том, что хочет избить задержанного за сломанную камеру наблюдения. Его желание поддерживают инженер электроники Ирина Захарова и оперативный дежурный Александр Иванов, написали на сайте «Комсомольской правды».

    При этом Захарова уточняет, что Вшивков «взял в заложники кран». Так она прокомментировала угрозы задержанного сломать трубу отопления. После этого полицейские направляются на беседу с находящимся в камере. Тогда же слышен характерный щелчок сломанной трубы.

    Но правоохранители просто закрыли окошко для подачи еды и удалились. Они оставались спокойны, пока в дежурную часть не пришел начальник Николай Плебух. Он назвал задержанного придурком, который сломал трубу отопления. После этого полицейские начинают шутить про парилку и вспоминают фильм «Пункт назначения».

    Плебух удаляется якобы затем, чтобы перекрыть отопление. Когда ему это не удается, он начинает звонить в аварийную службу. В это время уже слышны крики о помощи и удары Вшивкова в дверь.

    Все это время шутки продолжаются. Захарова и Маркичев вспоминают про «Ежика в тумане», который не может сориентироваться. «Варится, как в аду», — уточнила Захарова, а Иванов начинает кривляться и пародировать крики задержанного.

    Через некоторое время Плебух открыл дверь камеры и потребовал, чтобы задержанный вышел. Когда этого не произошло, начальник потребовал от подчиненных вызвать врачей. Когда медики прибыли, Плебух приказал подчиненным помочь в переноске Вшивкова в машину. Но полицейские отказались. Захарова пожаловалась на тошноту, что Иванов прокомментировал словами «человечинкой запахло».

    Бывшего футболиста калининградской команды «Прогресс» Ивана Вшивкова задержали за мелкое хулиганство осенью прошлого года. Он погиб в отделе полиции. Врачи диагностировали у задержанного ожоги 90% тела.

    В МВД заявили, что в камере Вшивков вел себя агрессивно: сначала повредил камеру, а после сломал батарею и подставил себя под кипяток. Родственники погибшего винят полицейских в его смерти.

    Против Николая Плебуха и Александра Иванова следователи завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Видео в суде представила прокуратура. По версии обвинения, это главное доказательство преступления бывших правоохранителей.