В суде Калининграда показали видео из ОВД, где задержанный насмерть обварился кипятком

Судя по опубликованным данным, полицейские отдавали себе отчет в происходящем, но не предпринимали никаких действий, чтобы помочь задержанному. Вместо этого они наблюдали, как Ивана Вшивкова заливает кипятком из сломанной трубы, и шутили.

В самом начале ролика командир взвода Максим Маркичев говорит о том, что хочет избить задержанного за сломанную камеру наблюдения. Его желание поддерживают инженер электроники Ирина Захарова и оперативный дежурный Александр Иванов, написали на сайте «Комсомольской правды».

При этом Захарова уточняет, что Вшивков «взял в заложники кран». Так она прокомментировала угрозы задержанного сломать трубу отопления. После этого полицейские направляются на беседу с находящимся в камере. Тогда же слышен характерный щелчок сломанной трубы.

Но правоохранители просто закрыли окошко для подачи еды и удалились. Они оставались спокойны, пока в дежурную часть не пришел начальник Николай Плебух. Он назвал задержанного придурком, который сломал трубу отопления. После этого полицейские начинают шутить про парилку и вспоминают фильм «Пункт назначения».

Плебух удаляется якобы затем, чтобы перекрыть отопление. Когда ему это не удается, он начинает звонить в аварийную службу. В это время уже слышны крики о помощи и удары Вшивкова в дверь.

Все это время шутки продолжаются. Захарова и Маркичев вспоминают про «Ежика в тумане», который не может сориентироваться. «Варится, как в аду», — уточнила Захарова, а Иванов начинает кривляться и пародировать крики задержанного.

Через некоторое время Плебух открыл дверь камеры и потребовал, чтобы задержанный вышел. Когда этого не произошло, начальник потребовал от подчиненных вызвать врачей. Когда медики прибыли, Плебух приказал подчиненным помочь в переноске Вшивкова в машину. Но полицейские отказались. Захарова пожаловалась на тошноту, что Иванов прокомментировал словами «человечинкой запахло».

Бывшего футболиста калининградской команды «Прогресс» Ивана Вшивкова задержали за мелкое хулиганство осенью прошлого года. Он погиб в отделе полиции. Врачи диагностировали у задержанного ожоги 90% тела.

В МВД заявили, что в камере Вшивков вел себя агрессивно: сначала повредил камеру, а после сломал батарею и подставил себя под кипяток. Родственники погибшего винят полицейских в его смерти.

Против Николая Плебуха и Александра Иванова следователи завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Видео в суде представила прокуратура. По версии обвинения, это главное доказательство преступления бывших правоохранителей.