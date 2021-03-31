В суд передали дело московских «гастролеров»

Московских «гастролеров» отправили в суд в Кургане. Подозреваемых по делу задержали еще в августе, но следствие прекратилось только сейчас.

Приезжие украли за сутки в трех магазинах DNS приставки и конструктор LEGО в нескольких точках магазинов «Детский мир». Сумма кражи составила больше 300 тысяч рублей. Подозреваемых обнаружили в Тюмени, где произошло задержание. Оттуда они собирались вернуться в столицу после пребывания в Кургане, рассказали в «Царьграде». Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, заявила пресс-служба прокуратуры.