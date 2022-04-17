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    17 апреля 2022, 17:01

    Полиция задержала выстрелившего в спасателя жителя Одинцова

    Задержания выстрелившего в сотрудника МЧС жителя Одинцова сняли на видео

    Алла Морген, Анатолий Минкин, Евгения Бардонова

    Выстрелившего в сотрудника МЧС в подъезде жилого комплекса «Одинцово-1» пенсионера задержали сотрудники полиции. Момент выхода мужчины из дома в сопровождении правоохранителей попал на видео. «360» публикует первые кадры.

    На опубликованных кадрах видно, что мужчину посадили в полицейскую машину. На месте также присутствуют бригада скорой помощи.

    Как сообщил источник «360» в экстренных службах, местный житель открыл огонь по спасателю, который вскрывал его дверь.