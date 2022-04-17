Полиция задержала выстрелившего в спасателя жителя Одинцова

Выстрелившего в сотрудника МЧС в подъезде жилого комплекса «Одинцово-1» пенсионера задержали сотрудники полиции. Момент выхода мужчины из дома в сопровождении правоохранителей попал на видео. «360» публикует первые кадры.

На опубликованных кадрах видно, что мужчину посадили в полицейскую машину. На месте также присутствуют бригада скорой помощи.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах, местный житель открыл огонь по спасателю, который вскрывал его дверь.