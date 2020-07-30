Дагестанского чиновника задержали по подозрению в создании ОПГ

Следствие считает, что чиновник в 2018 году «создал устойчивую преступную группу», цель которой были махинации с земельными участками.

Украденные участки земли подозреваемый и его подельники продавали по цене от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей за 500 квадратных метров. Всего на своей деятельности они заработали более 200 миллионов рублей, считает следствие.

В СК не назвали имя фигуранта уголовного дела по статье «Мошенничество».