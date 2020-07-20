В СК рассказали о работе после признания ангарского маньяка в новых убийствах

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в убийствах еще двух женщин в Иркутской области. Но для признания его вины только показаний будет недостаточно. Следователям понадобится провести дополнительные экспертизы и расследования.

«На одних показаниях дело в суд не отправишь — нужна „объективка“ и „аналитивка“, чтобы она на 100% подтверждала именно его причастность. Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям», — пояснил следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский. Цитату привело РИА «Новости».

Правоохранитель подчеркнул, что преступления были совершены более 20 лет назад. Именно поэтому будет сложно доказать вину Попкова.

«Мы сталкивались, что у нас были преступления 1992 года, 93-го и мы проводили экспертизы — комиссионные и даже ситуационные, чтобы подтвердить еще раз, что именно из-за его действий наступила смерть именно этого человека и именно так и никак иначе», — заключил Карчевский.

Ранее Попков признался, что с 1995 по 1998 год убил двух женщин в Ангарске. По одному из преступлений мужчине уже предъявили обвинение. Жительницу все эти годы считали пропавшей. По второму убийству пока проводятся следственные действия.

Михаил Попков получил два пожизненных срока за убийства и покушения на убийство женщин. Он совершал преступления в Иркутской области с 1992 по 2010 год. Следователи смогли доказать причастность Попкова к 81 убийству. Сейчас мужчина находится в СИЗО-1 Иркутска.