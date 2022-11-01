«В руках ничего не было». Брат рассказал, что убитый на дуэли житель Красноярского края был без оружия | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 22:33 «В руках ничего не было». Брат рассказал, что убитый на дуэли житель Красноярского края был без оружия Брат убитого на дуэли под Красноярском: Иван пошел говорить с мужем любовницы без оружия РИА "Новости"

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Убитого на дуэли жителя Красноярского края на место сражения привез брат Александр. Он уточнил, что в тот момент у Ивана не было в руках никакого оружия.

Алексей и Иван решили устроить «дуэль» из-за женщины — жены Алексея, с которой он разводился. Причиной стали ее отношения с Иваном, которые возмутили супруга, несмотря на скорый развод.

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В качестве места дуэли Алексей и Иван выбрали район автомобильного моста через реку Чулым в сторону Ачинска. Встреча оказалась смертельной — Алексей несколько раз выстрелил из ружья в сторону оппонента, из-за чего тот скончался на месте.

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Брат погибшего Александр признался, что привез Ивана на разборку, однако в момент стрельбы он не присутствовал, так как отъехал на машине. При этом он не видел у брата никакого оружия.

«В руках ничего не было, руки были опущены. Я его [Ивана] высадил, он пошел с ним [Алексеем] разговаривать. Я отъехал, брат пошел к нему. Толком ничего не видел. Пока разворачивался, услышал выстрел», — поделился собеседник «360».

Алексея, мужа Ирины, задержали по подозрению в убийстве. По данным издания krsk.aif.ru, Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Обстоятельства происшествия уточняются.