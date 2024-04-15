Криминал 15 апреля 2024, 23:44 В Ростове-на-Дону подросток жестоко зарезал бездомного В Ростове-на-Дону 16-летний подросток зарезал бездомного без причины Freepik

Читать 360tv в

Шестнадцатилетний подросток в Ростове-на-Дону зарезал 61-летнего бездомного. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК.

В публикации отметили, что юношу уже арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье о расправе. Обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Реклама

По данным следователей, подросток напал на мужчину, когда был в нетрезвом состоянии. Он ударил его ножом в жизненно важные органы без всякого повода. От полученных ударов бездомный умер.

В ноябре прошлого года подросток из Ачинска признался в жестокой расправе над одноклассником. Он рассказал, что сильно поссорился с 12-летним товарищем, взял топор и ударил его. Тело жертвы ребенок сбросил в реку Мазулька. О пропаже подростка сообщила его мать. Сначала полицейские заподозрили сожителя женщины. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».