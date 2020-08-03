В «Ростехе» подтвердили возбуждение дела против экс-главы «ВСМПО-Ависма»

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — указал представитель госкорпорации.

Дело было открыто 31 июля по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Согласно материалам дела, Воеводин многократного завышал цены при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов.

Точная сумма ущерба пока не известна, но, по информации СМИ, она сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года.

С просьбой о расследовании выступили акционеры компании. Воеводину может грозить до десяти лет лишения свободы.