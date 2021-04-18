В Россию из Испании экстрадирован обвиняемый в мошенничестве на 7,5 миллионов рублей

В Россию из Испании экстрадировали Алексея Германа, которого правоохранители обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Кадры прибытия задержанного в РФ опубликовал Следственный комитет.

По версии следствия, в октябре 2017 года Герман вступил в преступный сговор с Ильей Сафроновым, который являлся главным специалистом отдела сопровождения инвестиций Департамента бюджетирования и экономики Управления экономики ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

Герман предоставил своему сообщнику нужные сведения подконтрольного Общества для составления договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения. Также он обеспечил его фиктивное заключение.

«Впоследствии на оплату за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены денежные средства в размере более 7,5 млн рублей, которые соучастниками были похищены, а учреждению причинен значительный ущерб», — говорится в сообщении следственного комитета.

В августе 2018 года Сафронов был признан виновным и получил три года заключения, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Герману удалось скрыться и уехать из России. В 2018 году он был объявлен в международный розыск. Через некоторое время было установлено, что он скрывается в Испании. В этом году постановлением Совета Министров Королевства Испания принято решение о его экстрадиции.

В марте Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо. Он обвиняется в мошенничестве. Экстрадицию Мазо держит под особым контролем генеральный прокурор Игорь Краснов.