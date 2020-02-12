    12 февраля 2020, 03:48

    В российских соцсетях нашли площадку для торговли детьми

    Кирилл Фролов

    В соцсети «ВКонтакте» есть группы, участники которых пытаются нелегально усыновить ребенка, пристроить своих детей либо промышляют мошенничеством. Корреспонденту «Известий» предлагали отдать ребенка за 70 тысяч рублей, другим приходится платить от 100 до 200 тысяч, выяснило издание.
    В российских соцсетях нашли площадку для торговли детьми

    Журналисты обнаружили паблик «Отдам ребенка в хорошую семью». Сейчас на него подписаны 722 человека. В 2018 году, после выхода похожей статьи в «МБХ Медиа», в России заблокировали аналогичную группу «Отдам младенца на усыновление».

    Причиной для появления нелегального рынка детей газета назвала многолетние очереди на усыновление малышей. Кроме того, если мать отказывается от здорового ребенка еще в роддоме, то его забирают не те, кто был первым в очереди, а «кто-то более предприимчивый или обладающий связями» с врачами или сотрудниками опеки.

    Анкеты детей-сирот со свей страны выкладывают на сайте «Усыновите.ру». Однако, как рассказала одна из опекунов, там «детки есть, а по факту, когда я звоню и спрашиваю, оказывается, на них уже или дали направление, или дали согласие, или даже забрали».