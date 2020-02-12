В российских соцсетях нашли площадку для торговли детьми

Журналисты обнаружили паблик «Отдам ребенка в хорошую семью». Сейчас на него подписаны 722 человека. В 2018 году, после выхода похожей статьи в «МБХ Медиа», в России заблокировали аналогичную группу «Отдам младенца на усыновление».

Причиной для появления нелегального рынка детей газета назвала многолетние очереди на усыновление малышей. Кроме того, если мать отказывается от здорового ребенка еще в роддоме, то его забирают не те, кто был первым в очереди, а «кто-то более предприимчивый или обладающий связями» с врачами или сотрудниками опеки.

Анкеты детей-сирот со свей страны выкладывают на сайте «Усыновите.ру». Однако, как рассказала одна из опекунов, там «детки есть, а по факту, когда я звоню и спрашиваю, оказывается, на них уже или дали направление, или дали согласие, или даже забрали».