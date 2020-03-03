Более 40 главарей террористов задержали в России за 2019 год

В 2019 году в России предотвратили 34 теракта. Силовики задержали более 40 главарей террористов и разоблачили 78 ячеек боевиков. Свой вклад в профилактику терроризма в РФ внесли СМИ.

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова привело РИА «Новости».

Кулягин заметил, что во время контртеррористических операций и оперативных мероприятий нейтрализованы 32 бандита. Из них девять человек стояли во главе преступных группировок.

«Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — уточнил представитель НАК.

Силовикам удалось пресечь работу 78 ячеек запрещенных организаций. Они собирались совершить теракты и планировали нападения на представителей власти, подчеркнул Кулягин. Атаковать боевики хотели социальные объекты и выбрали своими жертвами сотрудников государственных силовых структур. Всего, заметил «Интерфакс», предотвращено 34 террористических акта.

Кулягин обратил внимание на вклад средств массовой информации в профилактику терроризма в России. В НАК похвалили документальные фильмы и серии репортажей на антитеррористическую тематику.

«Такая работа журналистского сообщества по предупреждению и профилактике терроризма представляется очень важной, и ее необходимо продолжить и поддерживать», — заключил Кулягин.