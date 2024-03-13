Криминал 13 марта 2024, 01:36 В России раскрыли новый вид мошенничества с поддельными украинскими паспортами «Фонтанка»: россияне и жители СНГ массово покупали фальшивые паспорта Украины РИА «Новости»

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Мошенники на черном рынке начали активно предлагать россиянам и жителям СНГ поддельные украинские паспорта, обещая им легкий переезд в страны Евросоюза. Об этом сообщила «Фонтанка».

В закрытых Telegram-каналах для российских релокантов и пабликах в соцсетях стали появляться объявления с предложением приобрести поддельные украинские документы. В них отмечалось, что паспорта изготавливают на оригинальных бланках, все данные заносятся в государственный реестр, выдается ИНН и свидетельство о рождении. На фальшивых документах проставляют все необходимые штампы.

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«В итоге вы получаете подлинный документ, которым можно спокойно пользоваться», — сообщил автор одного из объявлений.

При этом желающим предлагают заплатить чуть больше семи тысяч рублей за изготовление фальшивки, причем срок на оформление на подделки составляет от 20 до 25 дней, отмечает издание.

Другие мошенники обещают оформить «абсолютно чистый» паспорт, причем цена без заполнения составит 2,5 тысячи долларов (больше 227 тысяч рублей). Прочие аферисты скрываются под маской юридических консультаций и помощи в подготовке документов.

Известно, что некоторые покупатели фальшивок даже смогли получить ВНЖ в странах ЕС. Спрос на такие документы объясняется тем, что украинских беженцев пускают в Европу без виз и ограничений, только по внутренним документам, да еще и соцвыплаты и социальное жилье предоставляют.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что мошенники стали использовать нейросети для обмана граждан.