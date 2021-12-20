В России число грабежей снизилось почти на 19%

Пресс-служба МВД опубликовала статистические сводки по преступлениям за период с января по ноябрь 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%. Также было на 5,7% меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

«МВД России использует все имеющиеся возможности для совершенствования и повышения эффективности работы по противодействию преступности. Во взаимодействии с другими ведомствами проводятся мероприятия по обеспечению в стране общественного порядка», — говорится в сообщении силовиков.

Число разбоев и грабежей также уменьшилось на 16,5 и 18,6% соответственно.

На 7,4% снизилось число уличных преступлений — в парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7% меньше грабежей, на 4,3% — краж, как и число разбойных нападений — 17,8%, на 14,8% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

На 15,4% снизилось количество преступлений, совершенных детьми или при их соучастии.

Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено на 8,1% меньше преступлений, в состоянии наркотического опьянения — на 9,2%.

Темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. Если по итогам шести месяцев прирост составил 20,3%, то за 11 месяцев — 7,1%.

Ранее в Ижевске подросток по указанию отца нанес три ножевых ранения врачу, медик остался жив.