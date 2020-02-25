В приморской больнице 23 февраля нашли труп

В приемном отделении КГБУЗ «Пластунская районная больница» в Приморском крае вечером 23 февраля умер 31-летний мужчина. Ни сотрудником больницы, ни пациентом он не был. Его убили.

Как удалось выяснить следователям, 23 февраля 2020 года на третьем этаже больницы двое мужчин распивали спиртное. Как они там оказались, кто их пустил на территорию больницы, почему не выгнали и разрешили пьянствовать — пока на эти вопросы ответа у правоохранителей нет.

Известно, что в ходе пьянки собутыльники повздорили. Что послужило причиной спора — выясняется. Слово за слово, один из мужчин схватил нож и ударил приятеля в шею.

Раненый погиб почти мгновенно. Подоспевшие к месту происшествия врачи помочь ему уже ничем не смогли. Его 40-летнего собутыльника задержала полиция, на месте происшествия эксперты провели осмотр, следователи опросили возможных свидетелей, назначили все необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства, продолжается. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Меру пресечения подозреваемому в ближайшее время назначит суд.