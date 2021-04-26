В полиции подтвердили возбуждение дела после драки в центре Москвы. Ее участником называют Александра Паля

Московское управление МВД подтвердило, что они возбудили уголовное дело после драки в Хамовниках, в результате которой пострадал 25-летний молодой человек. До этого СМИ писали о возбуждении дела и разговоре актера Александра Паля с полицией.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о пострадавшем 25-летнем мужчине поступило из больницы. Сам он рассказал, что получил травмы во время конфликта в столичном районе Хамовники.

В отношении неустановленных лиц завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В данный момент полицейские устанавливают личности участников конфликта.

По данным СМИ, пострадавшим по делу проходит хоккеист Кевин Антипов. Сам он утверждает, что одним из нападавших на него был актер Александр Паль.

Ранее стало известно, что спортсмен возвращался со дня рождения отца, когда на него напали три человека. Они несколько раз ударили хоккеиста по лицу, нанеся ему травмы.