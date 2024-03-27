Криминал 27 марта 2024, 00:21 В Подмосковье закрыли «Чайхану» подозреваемого в причастности к теракту В Подмосковье закрыли «Чайхану» одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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В Подмосковье закрыли кафе «Чайхана», предполагаемого хозяина которой — Алишера Касимова — арестовали по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Мужчина оказался восьмым фигурантом дела. Басманный суд арестовал его во вторник, 26 марта. Касимов сдавал квартиру террористам, но при этом он отрицает, что знал о планах радикалов.

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На двери его заведения прикреплен лист, на котором указано, что кафе сегодня не работает, причем надпись сделана от руки и без указания даты. Соседняя с ним баня также закрыта.

«Вот этот „Крокус сити“… терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… „Чайхана“ закрыта, нам тоже сказали закрыть», — рассказал сотрудник бани корреспонденту.

По словам работников магазинов, кафе и шиномонтажной мастерской, расположенных рядом с «Чайханой», Касимова они не знали, в его заведение не ходили.

Ранее соседка обвиняемого в теракте Шамсидина Фаридуни рассказала, что плохо знает других жильцов, признавшись, что когда правоохранители пришли с обысками, то подумала о заложенной бомбе в доме.