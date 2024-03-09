Криминал 09 марта 2024, 04:52 В Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов В Подмосковье любовник убил мужа партнерши и получил 2 млн руб из банка приколов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница поселка Селятино в Московской области расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами банка приколов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным авторов публикации, 38-летняя Виорика разлюбила мужа, но не захотела разводиться. Женщина решила сподвигнуть любовника Рината на убийство своего супруга. Пожаловалась, что благоверный мучает ее, бьет и издевается. За смерть мужа Виорика обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей в придачу.

Реклама

В итоге Ринат согласился. В выбранный день он пришел в дом к паре, ударил главу семейства топором по голове, а потом добил его ножом в шею. Когда мужчина пришел за деньгами, то новоиспеченная вдова выдала сумму пачкой билетов приколов.

Рината поймали раньше, чем он раскрыл обман. Теперь полицейские разбираются с обоими подозреваемыми, их обвинили по статье «Убийство».

Ранее в Сургуте 60-летнюю местную жительницу обвинили в жестокой расправе над мужем. По данным следователей, она поссорилась с супругом в нетрезвом состоянии. Разозлившись, женщина ударила его отбойным молотком, а потом взяла нож и пырнула почти 20 раз.